У банківській виписці платежі вказують як "безоплатну виплату грошових коштів за військову службу за контрактом".

Російські мільярдери виплачують зарплату окупантам, які їдуть вбивати мирне населення України.

Як повідомляють РосЗМІ, "добровольців" на службу до Міноборони, постачають як мінімум: "Русал" Олега Дерипаски, "Новатек" Леоніда Міхельсона і Геннадія Тимченка; "Моспромбуд" Михайла Гуцерієва; Пік Сергія Гордєєва.

Але, як йдеться в матеріалі, якщо самі бізнесмени знаходяться під санкціями, то їхні компанії, які беруть участь у вербуванні, - ні.

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Підконтрольна бізнесменові велика фірма влаштовує бажаючих в афілійований ЧОП (або іншу структуру рівнем нижче), а потім новоспечений співробітник підписує контракт з Міноборони.

Дію трудового договору призупиняють, так у компанії є можливість "платити премії", а найманців відправляють в добровольчі батальйони, які фактично є частиною російської армії. Виплати від Міноборони - 200 тисяч рублів, від "Руслана" - 100 тисяч, в банківській виписці їх називають: "Безоплатна виплата грошових коштів за військову службу за контрактом".

Найманців відправляють в добровольчий батальйон "Сокіл", який фактично є частиною армії РФ.

Війна в Україні та вербування найманців

У февралі 2023 року ПВК "Вагнер" розпочала другу хвилю вербування російських в'язнів.

У березні 2023 року з'явилася інформація про те, що Росія через кадровий голод в армії посилює вербування іноземних найманців. Аналітики вважали, що варто очікувати на посилення мобілізації також на тимчасово окупованих територіях України.

У травні 2023 року ЦРУ запустило в Telegram кампанію з вербування російських шпигунів.

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