Російські мільярдери виплачують зарплату окупантам, які їдуть вбивати мирне населення України.
Як повідомляють РосЗМІ, "добровольців" на службу до Міноборони, постачають як мінімум: "Русал" Олега Дерипаски, "Новатек" Леоніда Міхельсона і Геннадія Тимченка; "Моспромбуд" Михайла Гуцерієва; Пік Сергія Гордєєва.
Але, як йдеться в матеріалі, якщо самі бізнесмени знаходяться під санкціями, то їхні компанії, які беруть участь у вербуванні, - ні.
Підконтрольна бізнесменові велика фірма влаштовує бажаючих в афілійований ЧОП (або іншу структуру рівнем нижче), а потім новоспечений співробітник підписує контракт з Міноборони.
Дію трудового договору призупиняють, так у компанії є можливість "платити премії", а найманців відправляють в добровольчі батальйони, які фактично є частиною російської армії. Виплати від Міноборони - 200 тисяч рублів, від "Руслана" - 100 тисяч, в банківській виписці їх називають: "Безоплатна виплата грошових коштів за військову службу за контрактом".
Найманців відправляють в добровольчий батальйон "Сокіл", який фактично є частиною армії РФ.
Війна в Україні та вербування найманців
У февралі 2023 року ПВК "Вагнер" розпочала другу хвилю вербування російських в'язнів.
У березні 2023 року з'явилася інформація про те, що Росія через кадровий голод в армії посилює вербування іноземних найманців. Аналітики вважали, що варто очікувати на посилення мобілізації також на тимчасово окупованих територіях України.
У травні 2023 року ЦРУ запустило в Telegram кампанію з вербування російських шпигунів.