Російські підрозділи на півдні протягом двох місяців ведуть запеклі бої без ротації на відпочинок.

Російські окупаційні війська, що діють на півдні України, страждають від психологічного виснаження, нестачі боєприпасів і резервів, а також від проблем з координацією між підрозділами різних військових формувань. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки.

Так, британці відзначають, що на півдні України тривають інтенсивні бої. Зокрема біля Оріхова проти українських військ діє 58-а загальновійськова армія Росії, підрозділи якої "швидше за все" борються із втомою та виснаженням через напружені бої, що тривають понад вісім тижнів.

Далі на схід – південніше від Великої Новосілки – обороняються російські війська, що стягнуті як зі Східного, так і з Південного військових округів РФ. Це також, ймовірно, створює проблеми з координацією, не кажучи вже про давно назрілу ротацію з лінії фронту.

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"На півдні спільні проблеми для російських командувачів, швидше за все, включатимуть нестачу артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів в обороні", – кажуть в британській розвідці.

Ситуація на фронті

За добу українські захисники ліквідували 500 російських окупантів та знищили близько сотні одиниць ворожої техніки. Загалом від початку вторгнення агресор вже втратив близько 246 690 своїх солдатів. Також величезними є втрати в танках, ББМ, артилерії та іншій техніці.

Між тим українські сили успішно наступають біля Бахмута. За словами спікера Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, супротивник використовує резерви, чинить потужний опір, але Сили оборони все одно поступово просуваються в запеклих боях.

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