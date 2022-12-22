Через обмеження, накладені на РФ, іноземці не можуть отримати купонні доходи та основну суму боргу за паперами.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну фінансові фірми Казахстану скуповують російський державний борг у інвесторів, які не можуть вийти з ринку РФ через санкції.

Як повідомляє Bloomberg, держборг викуповується зі значним дисконтом. Борг реєструється в казахстанському кліринговому центрі, що дозволяє покупцям отримувати купонний дохід і основну суму боргу.

Як зазначається в матеріалі, таким чином фірми Казахстану отримують швидкий прибуток для себе і клієнтів в той час, як деякі міжнародні інвестори залишаються власниками боргу на мільярди рублів. Через обмеження, накладені на РФ і самою Росією, іноземці не можуть отримати купонні доходи і основну суму боргу за паперами, але всередині країни місцеві інвестори можуть отримувати платежі.

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Центральний депозитарій Казахстану повідомив про різке збільшення кількості зареєстрованих єврооблігацій і ОФЗ, випущених Міністерством фінансів Росії. Загальна кількість зросла до 42 станом на 1 листопада. Найшвидше зростання відбулося у вересні, коли кількість реєстрацій зросла до 33 з 13.

Багато іноземних інвесторів з рублевими суверенними облігаціями тепер залишилися з паперами, за якими вони не можуть отримати доступ до платежів за межами Росії. Перепродаж таких облігацій означає, що іноземці можуть повернути принаймні деяку вартість.

Вторгнення РФ в Україну і позиція Казахстану:

Росія ще з 1990-х років робила спроби анексії частини Північного Казахстану.

Після повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив налагодити продажі нафти в обхід РФ.

Також Токаєв заявив про неможливість визнання так званих "ЛДНР".

В ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія-1" політолог Дмитро Дробницький назвав Казахстан наступною "проблемою" для Російської Федерації. Він переконаний, що в цій країні можуть відбуватися "нацистські процеси".

9 грудня 2022 року посол РФ у Казахстані Олексій Бородавкін заговорив про "русофобії і націоналізмі" у цій країні. У Казахстані не стали мовчати і відповіли дипломату.

Війна в Україні та крах Російської економіки:

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

Станом на 31 серпня 2022 року 80% росіян залишилися без заощаджень.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки. У той же день, 21 грудня, стало відомо про те, що в Росії ввели "відкат" з іноземців, продають бізнес в РФ.

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