Низка міжнародних платіжних систем вже оголосили про припинення співпраці з російськими банками.

Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку РФ.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

Зокрема НБУ закликав припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay та UnionPay International як на території РФ, так і випущених банками з РФ за її межами.

"Ми дуже цінуємо співпрацю з UnionPay International та сподіваємося на її плідне продовження. Водночас, зважаючи на безпрецедентний за своєю жорстокістю та нехтуванням фундаментальними людськими цінностями напад Росії на мирну Україну, ми просимо вас зробити свій внесок у відновлення миру в Україні та припинити роботу в РФ", – закликав голова Нацбанку України Кирило Шевченко.

Регулятор нагадав, що низка міжнародних платіжних систем, таких як Visa, Mastercard, American Express, JCB та PayPal, уже висловили свою принципову позицію на підтримку Україні та публічно оголосили про припинення співпраці з банками в РФ.

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