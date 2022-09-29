У найближчі роки на Росію чекає серйозний дефіцит бюджету.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну Росія зіткнеться з гігантським дефіцитом бюджету у найближчі роки.

Про це повідомляє The Insider.

Згідно з проектом бюджету РФ на 2023 рік і планом на 2024-2025 роки, в найближчі роки на Росію чекає серйозний дефіцит бюджету.

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Як пише видання, це призведе до майже повного вичерпання фінансових резервів, які РФ накопичувала в попередні роки.

Так, у 2022 році влада РФ має намір вилучити з Фонду національного добробуту 3,2 трлн рублів (близько $55,5 млрд за офіційним курсом ЦБ РФ) на покриття дефіциту бюджету.

У бюджеті на 2023 рік на аналогічні заходи планується витратити ще 1,96 трлн рублів (близько $33,9 млрд за офіційним курсом ЦБ РФ), у 2024 році — ще 644 млрд (близько $11,156 млрд за офіційним курсом ЦБ РФ). Зараз на галузеві та інші заходи Уряд РФ виділяє з ФНБ мільярди рублів. Відновити поповнення резервів влада країни-агресора готова не раніше, ніж у 2025 році (у базовому сценарії).

Станом на 1 вересня 2022 року ліквідні активи ФНБ оцінювалися в 11,87 трлн рублів проти приблизно 13,66 трлн рублів на початок року.

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Повномасштабна війна в Україні тільки за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня Forbes повідомляв, що через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

1 вересня 2022 року Росія зібралася закупити 70 мільярдів доларів (близько 4,4 трильйона рублів) в "дружніх" валютах для порятунку рубля.

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