Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко також планує обговорити потенційну фінансову допомогу з міністром фінансів США.

Україна може отримати нову кредитну програму з Міжнародним валютним фондом, якщо російсько-українська війна продовжиться наступного року, заявила в інтерв’ю Bloomberg прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, обговорення нової кредитної програми може відбутися вже наступного місяця, під час чергового перегляду поточної угоди.

"Економічний та військовий сценарії будуть на порядку денному під час серпневого візиту, щоб визначити, чи буде нова програма доцільною і якими можуть бути її ймовірні параметри", - сказала вона.

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Свириденко додала, що планує провести перемовини онлайн з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, щоб обговорити потенційну фінансову допомогу.

Поточна кредитна програма між Україною та МВФ на 15,5 мільярда доларів підписана у 2023 році та розрахована на чотири роки.

Новий уряд також планує співпрацювати зі США у сфері закупівель озброєнь, включаючи системи протиповітряної оборони Patriot, та спільного виробництва безпілотників. За словами Свириденко, це може включати будівництво заводів у США для виробництва безпілотних літальних апаратів.

МВФ і Україна - останні новини

Україна отримала черговий транш кредиту за програмою МВФ у близько 500 мільйонів доларів. Надходження грошей до бюджету підтвердила пресслужба Мінфіну.

Разом з тим, представники Фонду рекомендували підвищити податки заради збільшення видатків до державного бюджету.

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