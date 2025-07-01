Фонд попередив про збереження "винятково високих" ризиків для Києва.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що завершили восьмий огляд чотирирічної програми підтримки України на суму 15,5 млрд доларів. Київ може отримати додатково 500 млн доларів.

Видання Reuters пише, що загальна сума виділених коштів становитиме 10,6 млрд доларів, йдеться в заяві МВФ, опублікованій після схвалення правлінням фонду огляду розширеного кредитного механізму для України. Він попередив про збереження і "винятково високі" ризики для Києва.

"Війна Росії продовжує завдавати руйнівної соціальної та економічної шкоди Україні. Проте макроекономічна стабільність була збережена завдяки вмілій політиці, а також істотній зовнішній підтримці", - заявила перший заступник директора-розпорядника Гіта Гопінат.

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У МВФ заявили, що Україна виконала всі критерії ефективності, викладені в огляді, і встановила чотири нові орієнтири для заходів із модернізації інфраструктури фінансового ринку країни, впровадження міжнародних стандартів оцінки та приведення сек'юритизації та облігацій у відповідність до міжнародних стандартів.

Рада директорів погодилася надати українській владі більше часу для виконання деяких інших структурних орієнтирів, включно з призначенням голови Державної митної служби, повідомили в МВФ.

Українська влада також запросила перегляд графіка доступу до фінансування МВФ, щоб відповідати потребам України в частині, що залишилася до 2025 року.

У Фонді заявили, що зберегли прогноз економічного зростання України на 2025 рік на рівні 2-3%, посилаючись на зниження видобутку газу і ослаблення експорту сільськогосподарської продукції. Києву знадобиться додатковий бюджет на 2025 рік, з огляду на тиск з боку Росії у зв'язку з війною.

Глава управління боргу країни Юрій Буца заявив, що перегляд буде наступною логічною можливістю відновити перервані переговори про реструктуризацію варантів, прив'язаних до ВВП.

МВФ і Україна - останні новини

Представники МВФ рекомендували Києву для збільшення надходжень до бюджету з 2026 року підвищити податки - зокрема, податок на додану вартість (ПДВ), а також перейти на прогресивну шкалу оподаткування, що передбачає вищі ставки для осіб із високими доходами.

29 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна і МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

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