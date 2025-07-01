Аналітики зазначили, що прогнози щодо перебігу війни залишаються актуальними, оскільки переговори про її закінчення поки що безрезультатні.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновили прогноз тривалості війни в Україні. У базовому сценарії зазначено, що інтенсивні бойові дії припиняться до кінця цього року.

"Прогнози щодо перебігу війни залишаються актуальними, оскільки переговори про її закінчення поки що не дали жодних результатів", - заявили у МВФ.

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Фахівці зазначили, що така обставина створює різнопланові ризики щодо тривалості, а також інтенсивності війни.

У МВФ попередили, що програма співпраці з Україною має обмежені можливості і їй важко буде витримати нові труднощі у вигляді затягування або посилення війни. Однак, як зазначили там, час для реформ в України, звісно, є.

Крім цього, у МВФ повідомили, що прогноз зростання ВВП на 2025 рік зберігається на рівні 2-3%.

При цьому вплив змін до держбюджету оцінюють як незначний, враховуючи високу частку імпорту. Більш високий урожай має підтримати зростання.

Інфляція, як очікується, знизиться до 9% у річному вираженні до кінця року. Цьому сприятиме послаблення зростання цін на продовольство в другому півріччі та жорстка монетарна політика.

Дефіцит поточного рахунку без урахування грантів зросте на 1,7% ВВП. Це пов'язано зі збільшенням пріоритетного імпорту, вищим імпортом газу та зниженням експорту аграрної продукції.

Крім того, у МВФ констатували, що потреби в оборонних витратах на збільшилися, що вимагає ухвалення додаткового бюджету. Заплановано збільшення витрат на 5,8% ВВП.

Прогнози щодо закінчення війни

На початку весни МВФ оновив пргноз щодо війни в Україні. Тоді вказувалося, що війна РФ проти України закінчиться у 2025 році. Цей сценарій передбачав зростання економіки України 2025 року на 2-3% і прискорення зростання до 4,5% у 2026 році.

Крім того, CNN кілька днів тому випустив матеріал, у якому йшлося про те, що війна в Україні затягнеться і буде тривати ще й у 2026 році. Видання зазначило, що у зв'язку з повільним просуванням наступу РФ, війна в Україні ризикує затягнутися ще на кілька років.

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