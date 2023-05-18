Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 13 копійок - до 37,37 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,32 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 20 копійок - 40,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,87 грн/дол., євро - 39,90 грн/євро.

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Вчора через коливання долара гривня ще більше "зміцнилась"

Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 травня, курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 3 копійки - до 37,50 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,32 грн.

За словами фінансового аналітика Олексія Куща, зміцнення гривні вище 30 гривень за долар неможливе.

"Мало того, що це неможливо, це ще й небажано. Тому що відновлення економіки - це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", - пояснив Кущ.

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