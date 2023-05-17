Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,00 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 3 копійки - до 37,50 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,32 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро залишився на рівні попереднього дня - 41,10 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,00 грн/дол., євро - 40,10 грн/євро.

Відео дня

Вчора курс готівкового долара показав зниження

Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 травня, курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 4 копійки - до 37,53 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становив 37,45 грн, євро – 41,32 грн.

Тим часом директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько спрогнозувала, що до кінця поточного тижня курс коливатиметься у межах 37,4 - 37,9 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: