Готівковий долар в "Приватбанку" подорожчав на 20 копійок, курс гривні до євро сьогодні становить 38 грн/євро.

Курс гривні на готівковий долар в "Приватбанку" сьогодні ослаб на 20 копійок - до 37,80 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня подешевшала на 50 копійок до - 38 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн за дол., євро - 37,10 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 36,50 грн, а на єврові - 36,63 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

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