Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку МВФ.

До держбюджету України надійшов 1 млрд канадських доларів (еквівалент 773 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах від Канади.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, залучення коштів відбулося відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду. Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема, на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків.

У Мінфіні нагадали, що у квітні 2022 року Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти за використанням даного рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

Як повідомляв УНІАН, у квітні Міжнародний валютний фонд створив спеціальний адміністративний рахунок для акумулювання грошей від країн-донорів на допомогу Україні.

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