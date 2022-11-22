Різкого відновлення економіки України у Фонді не очікують.

Міжнародний валютний фонд очікує, що після скорочення української економіки на третину у 2022 році вже наступного року відбуватиметься її стабілізація, хоч і без різкого відновлення.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян під час засідання Загальних зборів Європейської Бізнес Асоціації, зазначивши при цьому, що різкого відновлення не буде.

"На цей рік у нас останні припущення щодо економічної ситуації наступні: реальна економіка скоротиться на третину. І ми вважаємо, що наступні кілька місяців будуть дуже складними для української економіки, коли почнеться зима, і коли руйнування енергетичної інфраструктури триватимуть, на жаль", - сказав він.

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"На 2023 рік ми очікуємо, що економіка стабілізується. Ми не очікуємо, що відбудеться різке відновлення, але очікуємо стабілізації", - додав представник МВФ.

Війна в Україні та допомога МВФ:

Після початку повномасштабного вторгнення РФ МВФ надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у витратах і пом'якшити наслідки війни.

Раніше в Нацбанку заявляли, що Україна розраховує в листопаді почати програму з МВФ і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.

На початку жовтня 2022 року виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримав виділення Україні близько 1,3 млрд доларів.

13 жовтня 2022 року екстрене фінансування від МВФ у розмірі $1,3 мільярда надійшло в Україну

22 жовтня 2022 року у МВФ рекомендували Україні не знижувати податки.

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