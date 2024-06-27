Наступні транші в межах програми Україна отримуватиме щоквартально.

До державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів, кошти передбачені фінансовим інструментом ЄС Ukraine Facility.

"Від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

У відомстві нагадали, що нещодавно Україна та Європейський Союз підписали Угоду загальним обсягом 27 млрд євро на 2024–2027 роки у межах Інструменту Ukraine Facility.

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Наступні транші в межах програми Україна отримуватиме щоквартально, за умови виконання індикаторів, визначених у Плані України.

Міжнародна фінансова допомога Україні

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна отримала запевнення від партнерів щодо залучення необхідного обсягу коштів до кінця 2024 року. За словами Марченка, далі ведеться спільна робота щодо забезпечення джерел для фінансування бюджетних потреб у 2025 році.

Глава Єврокомісії Урсула фон де Ляєн нещодавно заявляла, що Європейський Союз виділить Україні 1,9 мільярда євро фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility уже наприкінці цього місяця. Ще 1,5 мільярда євро доходів від заморожених російських активів будуть доступні для допомоги Україні в липні.

Європейська Комісія запропонувала річний бюджет Європейського Союзу на 2025 рік у розмірі 199,7 млрд євро. Для України передбачено 15,2 мільярда євро, зокрема 4,3 млрд євро будуть доступні у вигляді грантів, а також 10,9 млрд євро – у вигляді кредитів.

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