З 11 лютого збільшуються нормативи формування банками обов'язкових резервів для коштів на вимогу і коштів на поточних рахунках.

В Україні мають продовжити зростати ставки прибутковості за гривневими і валютними депозитами у зв'язку з ухваленим Національним банком рішенням про збільшення обов'язкового резервування для банків.

Як повідомляється на офіційному сайті Нацбанку, збільшуються нормативи формування банками обов'язкових резервів для коштів на вимогу і коштів на поточних рахунках.

"З 11 лютого збільшуються нормативи формування банками обов'язкових резервів для коштів на вимогу і коштів на поточних рахунках з 5% до 10% – в національній валюті і з 15% до 20% – в іноземній валюті. Додатково з 11 березня будуть підвищені на 10 процентних пунктів нормативи формування банками обов'язкових резервів для коштів на вимогу і коштів на поточних рахунках фізичних осіб як у національній, так і в іноземній валютах", - йдеться в повідомленні.

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При цьому регулятор очікує, що такі заходи сприятимуть стабілізації роботи банківської системи.

"Ухвалене рішення сприятиме зниженню профіциту ліквідності в банківській системі. Це, зі свого боку, спонукає банки до більш активної конкуренції за строкові кошти вкладників і відповідно сприятиме підвищенню ставок за гривневими активами і зростанню частки строкових депозитів", - йдеться в повідомленні.

Облікова ставка в умовах війни:

24 лютого Росія вдерлася на територію незалежної України.

3 березня 2022 року Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 10%.

2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних.

21 липня Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього рівня в червні.

8 вересня Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 25%.

20 жовтня 2022 року Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%.

8 грудня 2022 року Нацбанк вчетверте зберіг облікову ставку на рівні 25%.

26 січня 2023 року Нацбанк п'ятий раз поспіль зберіг облікову ставку на рівні 25%.

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