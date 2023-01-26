Таке рішення сприятиме подальшому зростанню привабливості гривневих активів, підтримці курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції.

Правління Національного банку України ухвалило рішення в п'яте зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

Як йдеться в матеріалах регулятора, протягом останніх трьох місяців показник інфляції в річному вимірі майже не змінювався.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також продовжити підвищення нормативів формування банками обов'язкових резервів. Це сприятиме подальшому зростанню привабливості гривневих активів, підтримці курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що інфляція протягом останніх місяців стабілізувалася, хоча і залишається на високому рівні: за підсумками 2022 року споживчі ціни зросли на 26,6%.

"Стабілізації інфляційного тиску сприяли деокупація територій, розширення пропозиції продуктів харчування і слабший споживчий попит в умовах енергетичного терору Росії. Стримували інфляцію і незмінні тарифи на житлово-комунальні послуги, фіксований курс гривні та налагодження логістики", - повідомили в НБУ.

Регулятор зазначає, що водночас ціновий тиск залишається значним через наслідки війни, в тому числі руйнування підприємств та інфраструктури, порушення ланцюгів виробництва і постачання. Крім того, витрати бізнесу і надалі росли внаслідок енергетичного терору Росії. Інфляційні очікування, попри стабілізацію, залишалися підвищеними.

Облікова ставка в умовах війни:

20 січня 2022 року Національний банк України підвищив облікову ставку до 10% річних після збільшення її до 9% у грудні.

24 лютого Росія вдерлася на територію незалежної України.

3 березня 2022 року Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 10%.

2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних.

21 липня Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього рівня в червні.

8 вересня Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 25%.

20 жовтня 2022 року Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%.

8 грудня 2022 року Нацбанк вчетверте зберіг облікову ставку на рівні 25%.

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