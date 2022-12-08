Регулятор підвищив вимоги до обов'язкових резервів банків.

Правління Національного банку України ухвалило рішення вчетверте зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також підвищити вимоги до обов'язкових резервів банків.

Як повідомляється в релізі регулятора, це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтримці курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році.

"Поступове посилення монетарних умов після червневого підвищення облікової ставки до 25% і фіксація офіційного курсу гривні відіграють вагому роль для стабілізації інфляційних очікувань. Завдяки заходам регулювання валютного ринку та впровадженню нових інструментів для захисту заощаджень спред між готівковим та офіційним курсом гривні суттєво зменшився", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що зростання споживчих цін в Україні за підсумками жовтня прискорилося до 26,6% у річному вимірі. За попередніми оцінками НБУ, в листопаді інфляція і далі зростала, але більш низькими темпами, ніж передбачалося в Жовтневому прогнозі.

Облікова ставка в умовах війни:

20 січня 2022 року Національний банк України підвищив облікову ставку до 10% річних після збільшення її до 9% у грудні.

24 лютого Росія вдерлася на територію незалежної України.

3 березня 2022 року Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 10%.

2 червня Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних.

21 липня Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього рівня в червні.

8 вересня Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 25%.

20 жовтня 2022 року Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%.

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