Найближчим часом в Україні буде підписано меморандум про незмінність тарифів на тепло і гарячу воду.
Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, посилаючись на інформацію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
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Шмигаль повідомив, що готується меморандум, що стосується тарифів на централізоване опалення та гаряче водопостачання.
Над його розробкою працює уряд спільно з профільним Комітетом Верховної Ради, народними депутатами, офісом президента та Асоціацією міст України.
Що цьому передувало
- Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що помісячна ціна на газ є незручною для окремих категорій громадян. Тому найближчим часом будуть створені основи для покупки блакитного палива за річною ціною.
- З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у січні 2021 року ціна на газ як товар сягала майже 11 грн за куб. м. Крім того, в 1,6 раза зросли тарифи на його транспортування в будинки громадян.
- З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.
- Після цього уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за кубометр, а НКРЕКП обмежила тарифи на транспортування граничною ціною 1,79 грн за куб. м
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