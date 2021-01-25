У його розробці беруть участь уряд, народні депутати, Офіс президента та Асоціація міст України.

Найближчим часом в Україні буде підписано меморандум про незмінність тарифів на тепло і гарячу воду.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, посилаючись на інформацію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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Шмигаль повідомив, що готується меморандум, що стосується тарифів на централізоване опалення та гаряче водопостачання.

Над його розробкою працює уряд спільно з профільним Комітетом Верховної Ради, народними депутатами, офісом президента та Асоціацією міст України.

Що цьому передувало

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що помісячна ціна на газ є незручною для окремих категорій громадян. Тому найближчим часом будуть створені основи для покупки блакитного палива за річною ціною.

З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у січні 2021 року ціна на газ як товар сягала майже 11 грн за куб. м. Крім того, в 1,6 раза зросли тарифи на його транспортування в будинки громадян.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за кубометр, а НКРЕКП обмежила тарифи на транспортування граничною ціною 1,79 грн за куб. м

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Автор: Бредіхіна Ганна