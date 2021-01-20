Відповідну постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Кабінет міністрів прийняв рішення про збільшення посадових окладів (тарифних ставок) для працівників окремих галузей бюджетної сфери.

Відповідну постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Читайте такожУкраїнським вчителям та медикам підвищать зарплати: названо терміни та сумиЗ 1 січня їх оклади будуть розраховуватися виходячи з окладу працівника першого тарифного розряду у 2670 грн, а з 1 грудня – 2893 грн.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це дозволить збільшити зарплату вчителям вже цього місяця.

"Уряд затверджує нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ. Наше рішення дає можливість збільшити зарплати вчителям вже цього місяця майже на 20%", - сказав він.

Держбюджет - 2021 і обіцяне підвищення зарплат

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

16 грудня 2020 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що згідно з "бюджетом можливостей", працівникам освіти будуть підвищено зарплати на 26%, медикам – на 30%.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що протягом 2021 року зарплати педагогів у порівнянні з серпнем 2020 року зростуть майже на 30%.

20 січня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході засідання уряду заявив про те, що у 2021 році в Україні будуть збільшені зарплати вчителям і медикам.

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Автор: Дмитро Шварц