Майже 600 тис. українців отримають додатково по 6,5 тис. грн за програмою "Тепла зима".

Вже 10,3 млн українців подали заявки на одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень за програмою "Зимова єПідтримка".

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, понад 5 млн громадян вже отримали цю допомогу від держави.

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"Цього місяця також розпочалися виплати за програмою "Тепла зима". Держава спрямувала на її реалізацію 3,8 млрд грн. Таким чином майже 600 тис. українців отримають додатково по 6,5 тис. грн. Це діти з родин переселенців, сім’ї, де є люди з інвалідністю, діти із малозабезпечених родин", - сказав прем'єр.

Шмигаль також розповів про великий попит на нову програму "єКнига", яка передбачає отримання від держави по 908 грн на купівлю українських книжок

"Зареєструвалося понад 30 тис. 18-річних українців. Понад 15 мереж книжкових крамниць є партнерами програми. Це сприятиме книговидавництву та поширенню культури читання серед молоді", - зазначив очільник уряду.

Програма зимової підтримки українців

Раніше УНІАН повідомляв, що з 1 грудня українці можуть отримати по 1000 грн від держави в рамках програми "Зимової єПідтримки", кошти від якої можна витратити на визначені цілі: комуналку, ліки, спортивні послуги, донати на ЗСУ тощо.

Заявку на отримання допомоги можна оформити до кінця зими. Виплата має відбутися протягом 10 робочих днів.

Станом на 14 грудня, майже 860 мільйонів гривень люди витратили на оплату комунальних послуг, 239 млн грн — на інтернет і телекомунікаційні послуги. Майже 55 мільйонів українці перерахували на благодійність, зокрема на потреби ЗСУ.

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