Прем'єр-міністр нагадав, що українці можуть витратити виплату на купівлю ліків, оплату комунальних послуг, а також медичні та освітні послуги.

Українці почали отримувати перші виплати в рамках програми "Зимова єПідтримка". Перекази державної допомоги в розмірі 1000 гривень уже надходять на банківські картки громадян, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що залишити заявку на отримання коштів можна в "Дії". Також прем'єр-міністр поділився, що з 10 грудня заявки приймаються й через банки-партнери. Крім того, одержувачі пенсій і соціальних виплат можуть отримати виплати через "Укрпошту".

Шмигаль розповів, що українці можуть витратити 1000 гривень державної допомоги на купівлю ліків, оплату комунальних послуг, а також медичні та освітні послуги. Крім цього, є можливість переказати гроші на допомогу ЗСУ.

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Нагадаємо, що залишити заявку на приєднання до програми "Зимова єПідтримка" в "Дії" можна в грудні, січні та лютому. Варто зазначити, що виплати надходять тільки на картку "Національного кешбеку".

Через "Укрпошту" отримувати виплати можуть тільки деякі категорії громадян:

пенсіонери, старші за 60 років;

особи з інвалідністю I та II групи;

особи з інвалідністю з дитинства I і II групи;

люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А;

люди, які отримують усі види пенсійних і соціальних виплат через "Укрпошту" на територіях активних бойових дій.

Крім цього, отримувати виплати можуть не тільки дорослі українці, а й діти. Один із батьків може замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

З 10 грудня українці також отримали можливість залишити заявку на приєднання до програми "Зимова єПідтримка" в банках-партнерах. Це стосується лише осіб, які не мають ідентифікаційного коду через релігійні переконання, пенсіонерів, старших за 65 років, а також піклувальників або законних представників малолітніх/неповнолітніх осіб.

До списку банків, які випускають картки "Національний кешбек" і приймають заявки на виплату 1000 гривень, входять:

"А-Банк";

"Акордбанк";

"ПриватБанк";

"Sense Bank";

"БАНК ГЛОБУС".

"Тисяча Зеленського" - останні новини

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як отримати виплату за програмою "Зимова єПідтримка" без "Дії". За його словами, 10 грудня було подано понад 6 мільйонів заявок на отримання тисячі гривень.

Крім того, депутатка Верховної Ради з фінансового комітету Ольга Василевська-Смаглюк поділилася, на що можна витратити "1000 Зеленського", отриману на "Укрпошті". Вона каже, що є дуже багато охочих отримати ці гроші.

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