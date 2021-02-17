У позові стверджується, що компанія не стала відстежувати контакти хворих на робочих місцях.

Прокуратура штату Нью-Йорк подала до Верховного суду штату позов проти компанії Amazon, звинувативши її в порушенні прав своїх співробітників через недостатній захист від коронавірусної інфекції на робочих місцях.

Про це повідомляє Reuters.

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Прокуратура вважає, що на об'єктах Amazon проводилася недостатня дезінфекція приміщень, крім того, компанія приділила недостатньо уваги відстеженню випадків зараження серед своїх співробітників.

У позові стверджується, що "компанія отримувала величезні прибутки і забезпечувала зростання свого бізнесу за рахунок життів, здоров'я і безпеки своїх співробітників", а також намагалася змусити їх замовкнути, коли вони стали скаржитися на випадки зараження після перебування на робочих місцях.

У позові стверджується, що компанія не стала відстежувати контакти хворих на робочих місцях, а замість цього перевірила їх переміщення по камерах стеження, які не охоплюють всю площу об'єктів.

Прокуратура також заявляє про випадки звільнень окремих робітників, які скаржилися керівництву на те, що компанія не хоче витрачати гроші і час на те, щоб захистити їх від коронавірусної інфекції на робочих місцях. У своєму позові прокуратура просить суд визнати Amazon винною в порушенні трудового законодавства, прав співробітників на захист життя і здоров'я на робочому місці, а також вимагає виплатити їм відповідні компенсації і моральну шкоду, які повинен визначити суд.

Сама компанія Amazon не згодна зі звинуваченнями і заявляє, що вона вживала достатніх заходів для захисту здоров'я своїх співробітників.

Попередній позов проти Amazon

У жовтні 2018 року Інтернет-портал з купівлі-продажу товарів Ebay подав позов до Amazon через незаконне переманювання топових продавців на свою платформу. Співробітників Amazon звинуватили в тому, що протягом декількох років вони використовували систему електронного листування компанії Ebay для того, щоб прихованими повідомленнями переманювати найбільш успішних торговців на свою платформу.

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Автор: Олена Коваленко