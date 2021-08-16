Станом на 16 серпня один біткоїн коштує понад 46 тисяч доларів.

Експерти дали новий прогноз на курс біткоїну. Виявилося, найпопулярніша криптовалюта може істотно вирости в ціні. Так, біткоїн може "злетіти" до 50 тисяч доларів.

Про це повідомили експерти видання про криптовалюти newsbtc.

На думку аналітиків, спочатку біткоїн подорожчає до 48 тисяч доларів, після чого переступить позначку в 50 тисяч доларів. Фахівці видання вважають, що криптовалюта зараз знаходиться в стабільному стані, проте під час зростання курсу біткоїн може відчути опір.

Станом на 16 серпня один біткоїн коштує понад 46 тисяч доларів.

Читайте такожВ Україні стрімко дорожчають цигаркиЯк відомо, курс криптовалюти ніяк не пов'язаний з економічними факторами. Будь-яка заява від представників великих корпорацій може істотно вплинути на біткоїн.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що курс біткоїну може піднятися до 100 тисяч доларів.

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Автор: Поліна Кузенко