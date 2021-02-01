На відкритті магазину IKEA ажіотажу не було, прийшли близько 200 покупців.

Компанія IKEA 1 лютого відкрила перший магазин в Україні в Київському торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall.

Читайте такожIKEA переглянула плани виходу на український ринокПро це повідомляє "Обозреватель".

Зазначається, що в новому міському форматі магазин IKEA розмістився на другому поверсі ТРЦ.

У зв'язку з карантинними обмеженнями одночасно там може перебувати не більше 500 осіб, з трьох працює тільки один вхід. На відкритті ажіотажу не було, прийшли близько 200 покупців.

Ще в магазині є відділ відновлених товарів - меблі та речі, які отримали друге життя.

Спочатку шведи планували відкрити точку такого формату восени 2019 року в ТРЦ Ocean Mall. Влітку 2020-го, після не зовсім вдалого запуску інтернет-магазину, був підписаний договір з ТРЦ Blockbuster Mall, і за планом магазин в новій концепції повинен був прийняти перших відвідувачів до кінця 2020 року.

Однак карантинні обмеження і закриття всіх ТРЦ для відвідувачів в період з 8 по 25 січня змусили в черговий раз зрушити терміни відкриття.

Прихід IKEA в Україну

У 2019 році IKEA підписала договір на відкриття магазину площею близько 6 тисяч квадратних метрів в ТРЦ Blockbuster в Києві.

В цілому IKEA намагалася зайти на український ринок протягом 15 років.

Спочатку компанія хотіла відкрити магазин в Україні у 2005 році, потім - у 2007 і 2008 роках.

Планувалося, що перший український магазин IKEA буде відкритий в столичному Ocean Mall в кінці літа 2019 року.

У травні 2020 року IKEA запустила в Україні інтернет-продажі своєї продукції.

10 липня 2020 року IKEA назвала нову дату відкриття першого магазину в Україні.

Що таке IKEA

Найбільша у світі торгова мережа з продажу меблів і товарів для дому IKEA була створена у Швеції в 1943 році.

Зараз загальна кількість магазинів групи IKEA з урахуванням франшиз становить 403 одиниці в 49 країнах світу.

У Києві компанія має 3 пункти видачі продукції.

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Автор: УНІАН