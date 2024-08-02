Комфортно живуть в Україні лише 8 відсотків населення.

24% українців при поточному доході відчувають серйозні матеріальні труднощі. Про це свідчать результати опитування Національного Демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології.

Ще 39% опитаних українців відзначили, що вони відчувають певні матеріальні складнощі за поточних доходів. Можуть жити на свій дохід 28% респондентів. І лише 8% опитаних українців відповіли, що їм комфортно жити на свій дохід.

Водночас, опитування показало, що частка людей, які вважають, що майбутнє покоління буде більш забезпеченим – впало. Якщо ще у 2023 році 63% людей відповіли на це питання позитивно, то вже у 2024 році ця цифра впала до 47%.

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Про дослідження

Дослідження тривало 8-25 травня методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової генерації мобільних номерів. Участь в опитуванні взяли 2508 дорослих жителів України.

До вибірки не включали тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 року (Крим, окуповані райони Донецької та Луганської областей). Респонденти, які проживають на територіях, які були окуповані після 24 лютого 2022 року, були опитані за умови, що вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання. Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.

Інші опитування

Напередодні спільне опитування КМІС та НДІ показало, що більшість опитаних громадян України підтримують переговори з Російською Федерацією, але без здачі жодної частини українських територій.

Крім того, в межах цього опитування в українців запитали про їх ставлення щодо вступу України в ЄС та НАТО. Понад 70% українців відповіли, що очікують, що до 2030 року Україна стане членом Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу,

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