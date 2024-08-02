Зокрема, дві третини опитаних українців вважають "повністю прийнятним" сценарій, коли Україна повертає територію, підконтрольну їй до 2014 року, що включає увесь Донбас і Крим.

Більше половини опитаних громадян України підтримують переговори з Російською Федерацією, але без здачі жодної частини українських територій.

Про це свідчать результати загальнонаціонального телефонного опитування Національного Демократичного Інституту та Київського міжнародного інституту соціології. Зокрема, 57% опитаних українців вважають, що Україна повинна вступати в переговори з Росією для спроби досягти миру, а 38% - що не повинна. Ще 5% не змогли відповісти.

Дослідження свідчить, що у порівнянні з листопадом 2023 року, у травні цього року кількість тих, хто підтримує переговори з РФ, зросла на 15%.

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При цьому, респонденти відповіли, якою бачать прийнятною або неприйнятною ціну за мир.

Так, 66% вважають "повністю прийнятною" ціну, коли Україна повертає територію, підконтрольну їй до 2014 року, що включає Донбас і Крим.

Водночас, 60% опитаних вважають "зовсім неприйнятною" ціну, що Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз.

53% вважають "зовсім неприйнятним" варіант, за якого Україна відмовляється від заявленої мети вступу до Євросоюзу. 49% відповіли, що аналогічно "зовсім неприйнятно" відмовлятися від заявленої мети вступу до НАТО.

Ще 37% вважають зовсім неприйнятним варіант, що Україна повертає територію, підконтрольну їй до лютого 2022 року, що не включає Крим і окремі районі Донецької і Луганської областей.

Опитування було проведене 8-25 травня 2024 року. Методом регулярного телефонного опитування було опитано 2,508 респондентів. Тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 року (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, окуповані райони Донецької та Луганської областей) були виключені з вибірки. Респонденти, які проживають на територіях, які були окуповані після 24 лютого 2022 року були опитані (якщо вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання).

Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2.2%.

Переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський відзначає, що Україна не може бути проти, якщо увесь світ бажає бачити присутність Російської Федерації за столом переговорів. Водночас, глава держави заявив, що питання про здачу українських територій в обмін на мир з РФ не можна ухвалювати без українського народу.

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