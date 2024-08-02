77% українців очікують, що Україна вступить до НАТО та ЄС до 2030 року, – опитування

Більшість українців вважає, що процес вступу до ЄС займе щонайменше 2 роки.

Понад 70% українців очікують, що до 2030 року Україна стане членом Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу, свідчать результати опитування КМІС у рамках дослідження НДІ.

Зокрема, 90% респондентів заявили про своє бажання, щоб Україна стала членом ЄС. Що стосується аналогічного запитання щодо НАТО, то цей показник трохи менше – 84%.

"Причому бажання вступу до ЄС стабільне протягом останніх двох років, а бажання вступу до НАТО зросло з 73% у 2022 році. Втім, українці/ки розуміють, що цей процес буде тривалим", – відзначили в КМІС. Відео дня

Зокрема, за даними опитування, 70% українців прогнозують, що для вступу до ЄС знадобиться щонайменше два роки, і стільки ж відсотків вважають, що знадобиться щонайменше два роки для вступу до НАТО.

Також, в українців запитали, як вони ставляться до укладання миру з Росією, відмовившись від членства в НАТО або ЄС як ціну за мир. 74% і 76% відповідно відкинули варіант такої російської вимоги.

Інші опитування

Раніше Національний Демократичний Інститут та Київський міжнародний інститут соціології також провели опитування щодо думки українців стосовно найбільш корумпованих державних органів. На думку опитаних громадян України, найбільш корумпованими у державі є митниця, Верховна Рада та уряд.

Також, в українців запитали, хто на їхню думку найбільш ефективно бореться з корупцією в Україні. 40% вважають, що боротьбу з корупцією ведуть українські громадяни, 37% – Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), 30% — Національна поліція України.

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