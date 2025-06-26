Навіть зараз, після рекордних показників, акції Nvidia все ще мають великий потенціал для зростання.

Акції компанії Nvidia зросли на 4,3%, до 154,31 долара, подолавши попередній рекорд, встановлений у січні. Повідомляє Bloomberg.

Зростання призвело до того, що Nvidia стала найдорожчою компанією світу. Сьогодні її ринкова капіталізація становить близько 3,77 трлн дол. (показники Microsoft оцінюють у 3,66 трлн дол.). Схоже, компанія має потенціал для ще більшого зростання.

За словами головного виконавчого директора Nvidia Дженсена Хуанга, галузь лише на початку глобального оновлення ШІ-інфраструктури.

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Сьогодні більш ніж 40% доходів Nvidia забезпечують такі гіганти як Meta та Microsoft, які стрімко нарощують інвестиції у розвиток штучного інтелекту.

"Моя впевненість у зростанні Nvidia вища, ніж кілька місяців тому, і, схоже, гонка озброєнь у сфері ШІ триватиме протягом 2025 і, ймовірно, 2026 років"‎, – цитує Bloomberg співкеруючого портфелем Allspring Global Investments Майкла Сміта.

Довідка УНІАН. Nvidia виробляє графічні процесори, відеоадаптери під торговими марками Riva TNT та GeForce, а також мультимедійні та комунікаційні пристрої для ПК та ігрових консолей.

Штаб-квартира компанії знаходиться у Санта-Кларі (Каліфорнія).

Nvidia - останні новини

Частка компанії AMD на ринку відеокарт знизилася до історичного мінімуму, оскільки багато хто віддає перевагу продукції Nvidia.

Нове дослідження показало, що станом на травень найпопулярніша відеокарта серед геймерів - GeForce RTX 3060, тоді як AMD Radeon у першій десятці взагалі немає.

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