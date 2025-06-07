А всього якихось десять років тому компанія контролювала третину ринку.

Частка AMD на ринку графічних процесорів для настільних ПК досягла рекордно низького рівня, незважаючи на запуск компанією нових продуктів протягом кварталу. Про це свідчать дані Jon Peddie Research.

У першому кварталі 2025 року на ринок було поставлено 9,2 мільйона GPU. За звітний період частка Nvidia зросла на 8,5% і досягла вражаючих 92%. Водночас поставки відеокарт Radeon знизилися на 7,3% і тепер "червоні" задовольняються ринковою часткою всього у 8%.

Аналітики зазначають, що всього десять років тому становище AMD на ринку виглядало значно краще. У 2014 році компанії належало близько 30% сегмента дискретних відеокарт для настільних ПК, і після різкого спаду їй вдалося повернути цей рівень у 2018 році.

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Однак зараз AMD не вдалося повернутися до стійкого зростання своєї частки, навіть незважаючи на успішний запуск серії Radeon RX 9000. Наприкінці 2024 року її частка зросла до 17%, але потім знову почала знижуватися.

Тим часом ринок відеокарт зараз показує стійке зростання. В останньому кварталі було поставлено 9,2 мільйона одиниць – це більше, як порівняти з 8,1 мільйона двома кварталами раніше. Щоправда, на початку 2024 року поставки були ще вищими – зараз вони відростають після падіння.

Свіже опитування Steam показало, що влітку 2025 року відеокартами Nvidia оснастили свої ігрові системи 74% ПК-геймерів, тоді як частка AMD становить 17%. Тим часом рішеннями Intel користується вже 7% геймерів.

Раніше техноблогери назвали найкращі комбінації процесора та відеокарти для ігрових ПК у 2025 році. Список було розбито для різних бюджетів та очікуваної якості графіки.

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