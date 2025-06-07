Частка AMD на ринку графічних процесорів для настільних ПК досягла рекордно низького рівня, незважаючи на запуск компанією нових продуктів протягом кварталу. Про це свідчать дані Jon Peddie Research.
У першому кварталі 2025 року на ринок було поставлено 9,2 мільйона GPU. За звітний період частка Nvidia зросла на 8,5% і досягла вражаючих 92%. Водночас поставки відеокарт Radeon знизилися на 7,3% і тепер "червоні" задовольняються ринковою часткою всього у 8%.
Аналітики зазначають, що всього десять років тому становище AMD на ринку виглядало значно краще. У 2014 році компанії належало близько 30% сегмента дискретних відеокарт для настільних ПК, і після різкого спаду їй вдалося повернути цей рівень у 2018 році.
Однак зараз AMD не вдалося повернутися до стійкого зростання своєї частки, навіть незважаючи на успішний запуск серії Radeon RX 9000. Наприкінці 2024 року її частка зросла до 17%, але потім знову почала знижуватися.
Тим часом ринок відеокарт зараз показує стійке зростання. В останньому кварталі було поставлено 9,2 мільйона одиниць – це більше, як порівняти з 8,1 мільйона двома кварталами раніше. Щоправда, на початку 2024 року поставки були ще вищими – зараз вони відростають після падіння.
Свіже опитування Steam показало, що влітку 2025 року відеокартами Nvidia оснастили свої ігрові системи 74% ПК-геймерів, тоді як частка AMD становить 17%. Тим часом рішеннями Intel користується вже 7% геймерів.
Раніше техноблогери назвали найкращі комбінації процесора та відеокарти для ігрових ПК у 2025 році. Список було розбито для різних бюджетів та очікуваної якості графіки.