За інформацією ЗМІ, поставки українського ільменіту — сировини для виробництва титану — в окупований Крим поновилися.

Як пише "Думська", незаконні схеми постійно змінюються, все робиться для того, щоб заплутати прикордонників і митників, яким надають неправдиві документи на вантаж.

"Думська" вже не раз писала про такі поставки з Одеського порту, але зараз сировину відправляють з порту Чорноморськ.Читайте такожСБУ проситиме ОГХК зупинити поставки ільменіту до Криму

Як пише ЗМІ, в суботу, 12 грудня, гавань залишив рудовоз BOGDAN, навантажений 11,5 тис.тонн ільменіту. Судно прийшло в Чорноморськ ще 27 листопада, але навантаженню довго перешкоджала СБУ. Піти йому вдалося тільки після втручання керівництва Фонду держмайна, яке таким чином відстоює інтереси державної "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК), що видобуває ільменіт, стверджує "Думська".

Також, за інформацією журналістів, 10 грудня біля 46 причалу Одеського порту швартувався рудовоз "Діброва" під прапором Маршаллових островів. Судно прийшло в Одесу з Новоросійська і стоїть під завантаженням 15 тисяч тонн ільменітової руди. Порт призначення поки не відомий.

Журналісти нагадують, що ОГХК 13 жовтня цього року уклала контракт з чеською компанією Belanto trade s.r.o., зобов'язавшись поставити в жовтні-грудні 50 тисяч тонн ільменіту, який видобувається і збагачується в Іршанську Житомирської області. Belanto trade s.r.o. - це посередник, через який сировину отримує підприємство «Кримський титан», що розташоване на захопленому півострові й належить олігарху Дмитру Фірташу.

За даними джерел "Думської", сума контракту, підписаного в.о. глави ОГХК Артуром Сомовим, становить близько 6,5 мільйона євро. Раніше поставками займалася німецька ITS, але вона привернула увагу преси та громадськості, і після низки скандалів її вирішили замінити. За даними поінформованих джерел, питанням опікується особисто заступник голови ФДМУ Денис Кудін.

BOGDAN заявив як порт призначення турецький Самсун, але насправді попрямував в болгарську Варну, в чому легко переконатися за допомогою відповідних онлайн-сервісів, що надають інформацію про місцезнаходження цивільних суден. У Болгарії його чекає інший суховантаж - SOURIA. Руду перевантажать на його борт, після чого SOURIA піде до берегів Криму, пише "Думська".

Журналісти одеського ресурсу повідомляють, що керівники Фонду держмайна намагаються переконати всіх, що ця - абсолютно незаконна — схема необхідна для виживання Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.

"Про те, що вантаж в результаті потрапить в окупований Крим, чиновники, зрозуміло, мовчать", - додає "Думська".

За даними ЗМІ, з серпня цього року завод Фірташа отримав приблизно 35 тисяч тонн українського ільменіту. Поставляла його все та ж SOURIA, яка ходить під сирійським прапором.

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Автор: УНІАН