У Міністерстві торгівлі Китаю заявили, що рішення Трампа є "типовою односторонньою практикою залякування".

Китай має намір вжити заходів у відповідь на останні мита президента США Дональда Трампа. Ці рішення можуть призвести до серйозного перезавантаження відносин і ескалації торгової війни між найбільшими економіками світу.

"Китай рішуче виступає проти цього (введення мит, - УНІАН) і вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів", - заявило Міністерство торгівлі Китаю, пише CNN.

У відомстві назвали рішення Трампа "типовою односторонньою практикою залякування", закликавши США скасувати мита і "належним чином врегулювати розбіжності зі своїми торговими партнерами шляхом рівноправного діалогу".

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"США намалювали так звані "взаємні мита", ґрунтуючись на суб'єктивних і односторонніх оцінках, що не відповідає правилам міжнародної торгівлі та завдає серйозної шкоди законним правам та інтересам відповідних сторін", - ідеться в заяві.

Бен Швалл, чия фірма STG Consultants займається управлінням ланцюжками поставок, консультує компанії з питань роботи в Китаї та Азії, що промислові ланцюжки поставок не встигають за змінами політики "по клацанню пальців".

Компанії, чиї ланцюжки поставок сягають корінням Китаю, стикаються з несподівано високими митами не тільки з боку США на китайський імпорт, а й з боку інших азіатських країн.

Щоб обійти наявні мита, деякі китайські та транснаціональні компанії перенесли виробництво в інші регіони Азії, але рішення Трампа щодо інших азіатських країн боляче вдарять і по Китаю - В'єтнаму загрожують збори в розмірі 46%, а камбоджійські товари обкладатимуться митами в розмірі 49%.

"Усі просто залишаться в Китаї або повернуться в Китай, тож насправді переможцем у всьому цьому буде Китай", - вважає Швалл.

Головний економіст з Азії в Economist Intelligence Unit Нік Марро вважає, що нові мита можуть змусити компанії, які ведуть бізнес у Китаї, переглянути практику збереження виробництв у країні, навіть якщо вони виходять на інші ринки, щоб диверсифікувати ланцюжки поставок.

"Китай дуже сильно вплетений у глобальні виробничі мережі, починаючи від готової продукції і закінчуючи проміжними продуктами і навіть пошуком сировини, тому цей процес не буде легким і простим", - сказав він.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення безпрецедентних мит на товари з інших країн. Так, введено мита в розмірі 25% на всі авто іноземного виробництва та запчастини.

Рішення США щодо мит вплине на десятки країн, включно з деякими з найбільших торгових партнерів країни. Імпорт з Європейського Союзу, Японії та Південної Кореї обкладатиметься митом у розмірі 20% або вище. Імпорт з В'єтнаму зіштовхуватиметься зі ставкою мита 46%, а імпорт з Тайваню - 32%.

Реакція урядів країн, яких торкнулося це рішення, була неоднозначною. Деякі проявили обережність, а інші пообіцяли оскаржити крок Трампа.

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