Реакція урядів країн, яких торкнулося рішення Трампа, була неоднозначною, рідше стриманою.

Європа готова відповісти на запровадження жорстких торгових мит з боку США. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у соціальній мережі X.

За її словами, Єврокомісія вже закінчує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь та готується до додаткових у разі, якщо не вдасться вирішити ситуацію дипломатичним шляхом.

"Універсальні тарифи, оголошені США, - це серйозний удар по бізнесу та споживачам у всьому світі. Європа готова відповісти. Ми завжди захищатимемо наші інтереси та цінності. Але ми також готові до взаємодії та переходу від конфронтації до переговорів", - сказала вона.

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Рішення США щодо мит вплине на десятки країн, включаючи деяких з найбільших торгових партнерів країни. Імпорт з Європейського Союзу, Японії та Південної Кореї буде обкладатися митом у розмірі 20% або вище.

Імпорт із В’єтнаму стикатиметься зі ставкою мита 46%, а імпорту з Тайваню – 32%.

Реакція урядів країн, яких торкнулося це рішення, була неоднозначною. Дехто проявив обережність, а інші пообіцяли оскаржити крок Трампа.

Як країни реагують на нові митні правила

Міністерство торгівлі Китаю в заяві, оприлюдненій державними ЗМІ, наголосило, що "рішуче виступає проти" рішення Трампа і "вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів". Представник міністерства додав: "У торговельній війні немає переможця, і протекціонізм нікуди не веде".

Прем’єр-міністр Японії Сігеру Ішіба заявив, що країна "робить найбільші інвестиції" в США, і поставив під сумнів, чи "має сенс застосовувати єдині тарифи для всіх країн", додавши: "Ми розглядаємо всі варіанти, щоб розглянути найбільш ефективну відповідь".

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні пообіцяв боротися з митами за допомогою контрзаходів. "Ми будемо захищати наших працівників", - сказав він. "Під час кризи важливо об’єднатися, і дуже важливо діяти цілеспрямовано та з силою".

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що країна "оголосить всеосяжну програму щодо тарифів" і планує "зміцнити економіку за будь-яких обставин", пише Reuters.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який нещодавно зустрічався з Трампом у Білому домі, сказав, що вважає нерозумним реагувати, кидаючись у торгову війну зі США

Уряд оприлюднив заяву, в якій говориться, що країна "дотримується спокійного та прагматичного підходу... вирішуючи не вводити заходів у відповідь".

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що тарифи Трампа "не мають логіки" і "не є дружнім вчинком". Він назвав їх "абсолютно необґрунтованими".

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв "рішуче відповісти". Він сказав: "Європа захищатиметься, ми діятимемо швидко, пропорційно та спільно".

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що не хоче торговельної війни, але "продовжуватиме використовувати будь-яку можливість, щоб змінити ці події".

Президент Швейцарії Карін Келлер-Суттер заявила, що країна швидко визначить, що робити далі, і її "довгострокові економічні інтереси є пріоритетними". Вона зазначила, що "повага до міжнародного права та вільна торгівля є фундаментальними".

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін назвав мита щодо ЄС "глибоким жалем". Він сказав, що твердо переконаний, що мита нікому не вигідні. "Моїм пріоритетом і пріоритетом уряду є захист ірландських робочих місць та ірландської економіки".

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, соратниця Трампа, заявила, що вважає тарифи неправильним підходом. "Ми зробимо все можливе, щоб досягти угоди зі Сполученими Штатами, щоб запобігти торговельній війні, яка неминуче послабить Захід на користь інших глобальних гравців".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав: "Дружба означає партнерство. Партнерство означає справді взаємні тарифи. Потрібні адекватні рішення".

Міністр закордонних справ Колумбії Лаура Сарабія заявила, що цей крок "реорганізовує правила глобальної торгівлі", і країна намагатиметься продовжувати диверсифікувати ринки.

Трамп оголосив про введення безпрецедентних мит на товари з інших країн. Так, запроваджено мита в розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва та запчастини, які імпортуватимуть у Штати. Мита на авто почнуть діяти вже з 3 квітня, а на запчастини - трохи пізніше.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС - 20%, зі Швейцарії - 31%. Мінімальні мита для інших країн від США становитимуть 10%.

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