Санкції Великої Британії спрямовані проти російських ракет і тіньового флоту.

Велика Британія оголосила про нові широкомасштабні санкції. Нові обмеження спрямовані проти військового, енергетичного та фінансового секторів Росії, посилюючи тиск на Москву в координації з Євросоюзом.

Видання Reuters пише, що нові заходи спрямовані на ланцюжки поставок російських систем озброєнь, включно з ракетами "Іскандер", інформаційні операції, що фінансуються Кремлем, і фінансові установи, які допомагають Росії обходити санкції.

"Ми закликаємо президента Росії Володимира Путіна негайно погодитися на повне, беззастережне припинення вогню, щоб можна було провести переговори про справедливий і міцний мир. Ми ясно дали зрозуміти, що зволікання в мирних зусиллях тільки подвоїть нашу рішучість допомогти Україні захистити себе і використовувати наші санкції для обмеження військової машини Путіна", - заявив міністр закордонних справ Девід Леммі.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер і лідери провідних країн ЄС спільно закликали Вашингтон приєднатися до них у введенні більш жорстких санкцій проти Росії за відмову від припинення вогню в Україні.

Нові британські санкції спрямовані на всі рівні групи під назвою "Агентство соціального проєктування", яка раніше потрапила під санкції 2024 року і яку Лондон назвав російською дезінформаційною структурою, що намагалася підбурювати до протестів у європейських країнах.

Під удар потрапили 46 фінустанов, які, на думку Лондона, допомагають Москві обходити санкції, включно з Санкт-Петербурзькою валютною біржею і Російським агентством зі страхування вкладів, яке страхує російські банки.

До санкційного списку додали ще 18 суден із "тіньового флоту" РФ, що використовується для обходу західних обмежень і підтримки експорту російської нафти. Під санкції також потрапили й особи, пов'язані з цим флотом, зокрема громадянин Великої Британії, який, на думку уряду, закуповував судна, і два російські капітани танкерів тіньового флоту.

Британія заявила, що працює з міжнародними партнерами над зниженням граничної ціни на російську нафту в 60 доларів за барель.

Як зазначив у своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, наші пропозиції в новому санкційному пакеті врахувала і Велика Британія.

"Вона здійснила один із наймасштабніших санкційних ударів проти Росії з початку повномасштабного вторгнення. Понад 100 нових санкційних цілей", - наголосив він.

Так, ідеться про удар, зокрема, по військових ланцюгах поставок Росії, включно з ракетами "Іскандер", які Росія "застосувала в Сумах, убивши десятки людей, серед них - діти".

Також це удар по енергетичному сектору, включно з новими 18 танкерами "тіньового флоту" та їхніми власниками; 46 фінансовими установами, які допомагали Росії обходити санкції, зокрема, по Санкт-Петербурзькій валютній біржі та страховому агентству Росії.

Крім того, зазначив Єрмак, це удар і по "пропагандистській машині Кремля - ще 14 учасників "Агентства соціального дизайну" (SDA), яке поширює дезінформацію в усьому світі".

Стосується це і "тіньового флоту" в ще одному вимірі: санкції торкнулися капітанів кораблів, це була "пропозиція нашої санкційної групи".

"Британія також заявила про намір знизити цінову стелю на російську нафту, щоб вдарити по критичному джерелу фінансування війни - доходах від експорту енергоносіїв", - наголосив керівник ОП і зауважив, що кожна санкція - це "ще один цвях у труну російської військової машини".

Санкції ЄС проти Росії - головні новини

Високий представник ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що рада Євросоюзу 20 травня затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини.

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що новий пакет санкцій містить комплексні заходи, які вдарять по ключових елементах військової машини РФ, її "тіньовому флоту" і схемах обходу експортного контролю.

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