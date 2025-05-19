Ключовий прорив у переговорах стався у ніч проти понеділка.

Великобританія та Європейський Союз домовилися про нову торговельну угоду.

Як пише Sky News, джерело в уряді Великобританії назвало його "загалом гарною угодою для всіх".

"Це перші переговори з моменту підписання початкової угоди про вихід з ЄС, досягнутої Борисом Джонсоном у січні 2020 року, коли Великобританія залишила Євросоюз", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, переговори йшли "до останнього моменту", причому ключового прориву було досягнуто близько 22:30 у неділю, 18 травня, коли однією з головних проблем знову виявились права на рибальство, які залишалися каменем спотикання для переговорників.

Британський уряд встановив останній термін на 10:00 понеділка, 19 травня. Причому міністр бізнесу Джонатан Рейнольдс повідомив, що деталі угоди все ще обговорюються лише за три години до цього терміну.

Очікується, що лідери ЄС проведуть офіційну зустріч у Ланкастер-хаусі, а прес-конференція з приводу укладання угоди відбудеться пізніше.

Торговельна угода Британії з ЄС - головні новини

У квітні стало відомо, що Велика Британія і Євросоюз сподіваються підписати нову оборонну угоду на саміті в Лондоні, який запланований на 19 травня. За даними Politico, очікується, що сторони скористаються зустріччю для досягнення "спільного розуміння" того, які питання будуть вирішуватися в рамках ширшого перезавантаження Brexit прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Також йшлося, що Лондон і Брюссель готують окрему спільну декларацію щодо "глобальних питань", де можуть бути спільні позиції, які стосуються таких сфер, як війна в Україні або світова торгівельна система.

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