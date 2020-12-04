Трансляція засідання велася на офіційній сторінці комісії у Facebook.

На засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду були продемонстровані конкретні приклади, як ДАБІ вступила в корупційну змову з забудовником “ІнтергалБуд” та видавала відверто протизаконні дозволи на будівництво.

Трансляція засідання велася на офіційній сторінці комісії у Facebook.

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Зокрема, народний депутат від партії “Опозиційна платформа - За життя” Наталія Приходько презентувала низку фактів із корупцією, коли ДАБІ видавало дозволи на будівництво з відвертими порушеннями.

“З тих кейсів, що ми маємо, ми докладно розглядаємо кейс Кудряшова. З тієї інформації, що ми маємо від правоохоронних органів, у нас є дві кримінальні справи. Одна з них стосується самозахоплення території. В робочих групах ми звернули увагу на те, що видачі дозволу передувала відмова одного інспектора. Але через шість днів дозвіл надав уже інший інспектор. При цьому у відмові були зазначені речі, які за шість днів аж ніяк не можна виправити взагалі. Наприклад, зміна цільового призначення, отримання функціонального призначення та ще близько 18 пунктів, які за шість днів замовник якимось чином виправляє. Саме тому ми та звернулися до правоохоронних органів”, - зауважила Приходько.

Крім того, народний депутат від тієї ж партії, Анатолій Бурміч навів приклад, пов’язаний з іншою забудовою компанії “ІнтергалБуд”, де ДАБІ незаконно видавало дозволи. Бурміч розповів, що у 2010 році було отримано дозвіл, який не передбачав будівництво житла МВК Интеграл City. За його словами, у 2018 році отримано містобудівні умови на будівництво житлово громадського комплексу, проте у 2019 році чиновниками ДАБІ зареєстровано зміни до дозволу 2010 року всупереч закону на багатофункціональний житлово громадський комплекс.

“ЖК “Академ-Квартал” “ІнтегралБуду”. Дозвіл видано на реконструкцію адміністративно-виробничого комплексу під багатофункціональний комплекс. Проте в дозволі прописують тип об’єкта - багатоквартирний житловий будинок. Що ми маємо: землі промисловості; генплан не передбачає будівництво тут житлових будинків; МУО не передбачають тут будівництво житла; це санітарно-захисні зони, де будівництво житла прямо заборонено; висота будинків згідно з Генпланом не може перевищувати 50 метрів. Ці пункти і є підставами для відмови у наданні дозволу відповідно до законодавства. Однак це не завадило посадовим особам ДАБІ видати дозвіл. Хіба це не корупція? Хіба це не зловживання владою посадовими особами ДАБІ? Де правоохоронні органи?” - підкреслив парламентар.

Зазначимо, що “Інтергал Буд” винними себе в ситуації, що склалася, не вважають. Їхні представники на засіданні ТСК заявили, що вони лише підрядники, а винні в усьому - замовники. В одному випадку, це Академія МВС в особі ректора, в іншому - Державне підприємство “Вугілля”. У “Інтергалі” навіть пообіцяли запросити їх на наступну ТСК.

Народні депутати з ТСК були обурені таким станом речей з корупцією у ДАБІ та висунули вимоги до правоохоронців розслідувати викладені факти. Запитання і до представників ДАБІ, і до членів ТСК, і до правоохоронців виникли і у журналістів. Один із них поцікавився у членів ТСК, хто саме нестиме відповідальність за незаконні забудови, а також за чий рахунок інвестори, які вклали гроші у квартири, мають отримуавти своє? Відповідь знайшлася у голови ТСК, народного депутата Андрія Пузійчука.

“Предметом дослідження нашої ТСК є корупція в органах ДАБІ. Всі ми знаємо прецедент з УКОГруп. Там більше 15 тисяч постраждалих. Що ж там відбувалося? Там ДАБІ давали дозволи, реєстрували декларації. Ми говоримо про те, що коренем проблеми є ДАБІ. Фактично такі дії створюють проблеми для нормальних забудовників та відкривають поле для незаконних забудов”, - підсумував голова Тимчасової слідчої комісії.

Варто зазначити, що на засіданні ТСК був присутній і народний депутат Микола Тищенко. Нагадаємо, раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про його зв’язок зі “смотрящим” Денисом Комарницьким, причетним до багатьох незаконних забудов - у тому числі й “Інтергал Буду”. Тож вірогідно, що Тищенко прийшов на засідання ТСК, щоб підтримати забудовників.

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Автор: УНІАН