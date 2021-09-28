Восени поточного року може відбутися черговий "Diia Summit", повідомив міністр цифрової трансформації.

Станом на вівторок, 28 серпня, додаток "Дія" використовують вже 7 млн громадян України.

Про це віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився у своєму Telegram-канал.

Чиновник також похвалився "фантастичним темпом" зростання кількості користувачів й анонсував новий "Diia Summit".

"7 млн українців активно використовують додаток "Дія". Плюс 1 млн користувачів трохи більше, ніж за 1 місяць! Фантастичний темп зростання. 24/7 наша команда працює над новими послугами та стабілізацією тих, які запустили. Паралельно з модернізацією державних реєстрів, які знаходяться в управлінні інших міністерств, ми знайшли можливості для розширення контакт-центру, щоб створити швидкий і якісний сервіс", – повідомив Федоров.

Читайте такожУ "Дії" з'явилися небіометричні закордонні паспортиВін додав, що Мінцифри готує пул нових послуг. Також він анонсував проведення "Diia Summit" восени цього року.

"Дія "(скороченням фрази "Держава і я") – це додаток і портал, які розробило Міністерство цифрової трансформації України. "Дія" почала працювати у 2020 році.

На початку жовтня минулого року Мінцифри провело презентацію "Diia Summit". Під час заходу було презентовано масштабні оновлення "Дії" – "Дія 2.0".

У середині травня 2021 року під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація" відбувся другий саміт, його називають "Diia Summit Spring 2021" або "Diia Summit 2.0". Під час заходу також презентували серйозні оновлення.

Нагадаємо, Мінсоцполітики спільно з Мінцифрою розширюють пілотний проект з впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери в окремих областях.

У рамках пілотного проекту українці зможуть оформити онлайн на порталі "Дія" житлові субсидії, отримання пенсій та державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям.

Автори: Леся Лещенко, Екатерина Присяжнюк