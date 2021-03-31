Федоров розповів, як працює додаток.

Мобільний застосунок "Дія" наразі настільки захищений, що спроби його зламати не увінчалися успіхом.

Про це заявив ТСН віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми передбачили все. "Дія" сьогодні – один із найбезпечніших IT-продуктів в Україні, які взагалі існують. Вона не зберігає додаток, не зберігає персональних даних. Тобто "Дія" відображає вже те, що є в базах даних, реєстрах громадян", - каже чиновник.

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Він нагадав, що Мінцифри раніше проводило конкурс, пропонуючи зламати "Дію" і отримати мільйон гривень.

"Хакери з усього світу намагалися щось знайти і не знайшли. Тому "Дія" захищена. Ми бачимо, як ламають Facebook, Google, і ми 80% часу витрачаємо на безпеку "Дії", - запевнив Федоров.

Що цьому передувало:

Напередодні Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". Таким чином Україна стала першою в світі країною, яка прирівняла електронні паспорти до паперових.

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Автор: Юрій Годован