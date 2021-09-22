До кінця 2021 року пілотний проєкт запрацює для громадян не менше ніж у двох областях.

Вже скоро на порталі "Дія" можна буде оформити онлайн: житлові субсидії, отримання пенсій, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Також через додаток можна буде зробити звернення в електронній формі за соціальними послугами.

Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Мінсоцполітики спільно з Мінцифрою розширюють пілотний проєкт із впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) в окремих областях.

"У межах пілотного проєкту українці зможуть отримувати державну соцдопомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; на дітей одиноким матерям; на тяжкохворих дітей; під час усиновлення дитини; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Також люди зможуть на порталі "Дія" отримувати пенсії, звертатися за наданням соціальних послуг та призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожГолова Мінфіну про перепис населення: "Подякуйте, що ми знайшли гроші"Зазначається, що послуги будуть доступні завдяки продовженню експериментального проєкту Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Ця система забезпечує прозорість та автоматизацію процесів нарахування соцвиплат, а також запровадить електронний документообіг у соціальній сфері.

За даними Мінцифри, до кінця 2021 року пілотний проєкт запрацює для громадян не менше ніж у двох областях. Таке рішення було ухвалене за результатами успішного завершення першого пілотного проєкту з впровадження ЄІССС, в якому брали участь працівники чотирьох територіальних управлінь соціального захисту населення та п’яти територіальних громад Київської та Житомирської областей.

"У межах ЄІССС вже цього року планується створення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Це допоможе заощадити державі мільярди гривень та збільшити соцвиплати для українців", - підкреслили у Мінцифри.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у "Діі" з'явилася нова важлива функція для автомобілістів.

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Автор: Катерина Жирій