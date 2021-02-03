Більшість ініціаторів проекту постанови - народні депутати від "Слуги народу".

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Олега Уруського з посади віце-прем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості (№5008).

Про це повідомляється на сайті парламент.

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Більшість ініціаторів проекту постанови - народні депутати від "Слуги народу", зокрема, Дмитро Наталуха. Також серед авторів є представник "Батьківщини" Сергій Тарута та позафракційний Гео Лерос.

Що цьому передувало

16 липня 2020 року Верховна Рада підтримала постанову № 3842 про призначення Олега Уруського віце-прем'єр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

2 лютого 2021 року голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу") заявив, що в парламенті збирають підписи за відставку Уруського. За його словами, тільки у фракції "СН" зібрано понад 40 підписів.

Як зазначив Наталуха, ситуація в космічній галузі вказує "на момент корупційної складової", зокрема, в кадрових питаннях.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості у своїй заяві назвало спотвореною і неправдивою інформацію народного депутата Дмитра Наталухи щодо роботи глави Міністерства віце-прем'єр-міністра Олега Уруського, а також діяльності Державного космічного агентства.

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Автор: Тетяна Поляковська