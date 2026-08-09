В Амазонії знайшли сліди раніше невідомої цивілізації, яка могла налічувати мільйони людей

Уявлення про те, що до європейської колонізація Амазонія була переважно дикою пусткою, виглядають усе менш правдивими.

У південно-західній частині Амазонії археологи виявили масштабні сліди давньої цивілізації, що існувала близько 2000 років тому. Дослідники вважають, що в період розквіту її населення могло становити від 1,25 до 3 млн людей. Про це пише Popular Mechanics, посилаючись на нове дослідження, опубліковане в журналі Nature.

Цивілізацію археологи умовно називають Акірі (Aquiry). Її територія, за оцінками науковців, охоплювала близько 180 000 квадратних кілометрів у південно-західній Амазонії. Водночас детально дослідити вдалося лише невелику частину цього регіону.

Ключову роль у відкритті відіграло лазерне сканування за теїнологією LiDAR, яке дає змогу досліджувати поверхню землі крізь щільний рослинний покрив. Як розповідає видання, лише на приблизно 3% території, яку пов'язують із цивілізацією Акірі, дослідники виявили понад 20 тисяч давніх земляних споруд.

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Під час дослідження команда за допомогою LiDAR задокументувала 432 земляні об'єкти, 396 із яких раніше не були зафіксовані. Якщо додати 1279 споруд, відомих завдяки супутниковим та аерофотознімкам, загальна кількість відомих об'єктів у регіоні сягає приблизно 1700. Серед них є близько 120 геогліфів – обнесених ровами геометричних конструкцій.

"Масштаб і точність цих споруд просто вражають", – сказав журналістам провідний автор дослідження, археолог Гельсінського університету Мартті Пярссінен.

На основі отриманих даних науковці припускають, що на всій території Акірі могло існувати від 24 до 30 тисяч земляних споруд. Приблизно дві третини з них, імовірно, створили самі представники цієї цивілізації. За словами дослідників, така кількість масштабних об'єктів свідчить про значно вищу щільність населення стародавньої Амазонії, ніж вважалося раніше.

У публікації зазначається, що найбільше населення Акірі могло жити тут приблизно у 100–300 роках нашої ери. Земляні споруди мали різну форму – від кіл і квадратів до восьмикутників та пентаграм. Імовірно, вони використовувалися як церемоніальні або політичні центри.

Середній розмір таких комплексів становив близько 2,8 гектара, а найбільші займали майже 50 гектарів. Рови навколо них могли сягати приблизно 5 метрів завглибшки та 9–13 метрів завширшки. Дослідники припускають, що споруди могли створювати без металевих інструментів і навіть без допомоги тварин.

За даними дослідження, цивілізація Акірі могла сформуватися приблизно у 600 році до нашої ери. Її поселення складалися з сіл, де проживало близько 300 людей у довгих будинках. Мешканці вирощували гарбузи, кукурудзу, маніок, бразильські горіхи та персикові пальми, одночасно активно змінюючи навколишній ландшафт.

Втім, приблизно у 850–950 роках нашої ери більшість земляних споруд була покинута. Автори дослідження звертають увагу, що цей період збігається з занепадом інших доколоніальних цивілізацій Америки.

"Якщо подібні результати будуть отримані в інших районах Амазонії, загальну щільність населення до колонізації та її вплив на сучасну структуру ґрунтів і лісів Амазонії, біорізноманіття і навіть деякі моделі глобального клімату доведеться переглянути", – йдеться у дослідженні.

За словами співавтора роботи, географа з Університету Акрі Алсеу Ранзі, нові археологічні відкриття поступово руйнують уявлення про Амазонку як про незайману людьми дику природу.

Новини археології

Як писав УНІАН, в Британії знайшли артефакт зі слонової кістки віком 500 000 років. Він є найдавнішим відомим інструментом такого типу в Європі. Інструмент використовувався ранніми неандертальцями або Homo heidelbergensis для ремонту кам’яних знарядь, що свідчить про високий рівень технологічного мислення.

За словами вчених, знахідка доводить, що давні люди цілеспрямовано обирали матеріали для спеціалізованих завдань і володіли складними знаннями про їхні властивості.

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