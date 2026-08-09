В Україні вже другий тиждень дешевшає морква: скільки коштує кілограм

Зараз морква в Україні надходить у продаж у середньому вдвічі дорожче, ніж роком раніше.

Оптові ціни на моркву в Україні падають уже другий тиждень поспіль. Така ситуація склалася через надлишок овочу на ринку.

Аналітики проекту EastFruit зазначили, що моркву продають по 18–26 грн/кг ($0,40–0,58/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

За словами експертів, чергове зниження цін на цей коренеплід пов'язують із перенасиченням ринку. При цьому попит на овоч зараз істотно знизився, а збір моркви якраз перебуває в активній стадії у всіх регіонах і ведеться досить активно. У таких умовах виробники змушені йти на поступки покупцям і знижувати ціни.

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Водночас, попри падіння цін, сьогодні морква в Україні надходить у продаж у середньому вдвічі дорожче, ніж роком раніше.

Ціни на моркву в супермаркетах України

У Varus овоч продають по 22,90 грн/кг, але це ціна зі знижкою.

В АТБ коренеплід можна купити також зі знижкою – 19,89 грн/кг.

Водночас у "Сільпо" ціни починаються від 22 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Кавуни в Україні почали возити на зерновозах – перша цьогорічна вантажівка заїхала на ринок у Києві. На Столичному ринку вже пропонують середні сорти кавунів. Оптові ціни 3 серпня стартували від 8 грн/кг, роздрібні ціни на кавуни – від 9 грн/кг.

При цьому аналітик асоціації "Ягідництво України" Денис Миронов зазначив, що в Україні на початку серпня активно продають лохину. Ціни на ягоду помірні, а пропозиція – досить велика.

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