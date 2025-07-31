Документ передбачає пільгове кредитування, гранти та оренду держмайна без аукціону для ветеранів.

Верховна Рада сьогодні, 31 липня, під час засідання ухвалила закон про ветеранське підприємництво.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, цей закон вперше визначає, що таке ветеранський бізнес, і передбачає пільгове кредитування, компенсації, гранти, оренду держмайна без аукціону та пріоритет у держзакупівлях.

"Ми працюємо над тим, щоб нашим захисникам було куди повертатись, знайти роботу, навчитися новому чи змінити сферу. Щоб можна було відновити втрачені бізнеси або почати з нуля", - зазначила вона.

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Серед урядових ініціатив Свириденко виділила програму "Власна справа" з окремим компонентом для ветеранів і родин військових, а також конкурсні програми від Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

Наступним кроком за словами очільниці Кабміну, є розробка підзаконних актів, що дозволять реалізувати всі інструменти підтримки. Їх уряд має підготувати найближчим часом.

Підтримка ветеранів – останні новини

На початку року на порталі "Дія" з’явилася можливість для українців отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім’ї загиблого захисника. Послуги доступні ветеранам, які мають довідку про інвалідність та чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.

Цьогоріч в Україні стартувала нова програма для УБД (учасників бойових дій), а також ветеранів, у яких є інвалідність. В межах цього можна кожні три місяці отримувати 1500 гривень, щоб оплатити ними спортивні заняття - ветеранський спорт.

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