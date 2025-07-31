Рішення підтримали 332 народних депутата.

Верховна Рада ухвалила в цілому закон (№ 13573) щодо збільшення бюджету цього року на 412 млрд грн на військові потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття закону про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони проголосували 332 народних депутати.

Законопроектом пропонується збільшити видатки державного бюджету на національну безпеку та оборону на суму 412,4 млрд грн.

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Додаткові видатки по загальному фонду становлять 401,6 млрд грн, у тому числі для:

Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) – 310,8 млрд грн;

системи МВС (Держприкордонслужба, Нацполіція, Нацгвардія) – 84,1 млрд грн;

Служби безпеки – 1,6 млрд грн;

Головного управління розвідки Міноборони – 4,5 млрд грн;

Адміністрації Держспецзв’язку – 64,5 млн грн;

Управління державної охорони – 505 млн грн.

Зазначається, що основними факторами, які вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету є перегляд Мінекономіки окремих макроекономічних показників на 2025 рік, зокрема середньомісячної заробітної плати та прибутку прибуткових підприємств, та зростання фактичних надходжень за окремими джерелами доходів.

Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа напередодні зазначила, що попередній законопроєкт щодо змін до бюджету (№ 13439-3) не може сьогодні бути розглянутим в залі, проте залишається критична проблема виплати грошового забезпечення військовослужбовцям в серпні.

"Відповідно, сьогодні зранку ми з Русланом Стефанчуком, Олександром Корнієнком, Оленою Кондратюк та керівниками фракцій зареєстрували НОВИЙ проект закону № 13573 про зміни до бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони", - зазначила Підласа.

За її словами, законопроєктом пропонується збільшити видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів, решта – на інші потреби війська.

"Крім того, в тексті законопроекту є важлива текстова норма, а саме - новий розподіл ПДФО з 1 серпня: 60% - спрямовується Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 млрд грн для Міноборони, уже враховані в загальній сумі збільшення); 30% - Держспецзв’язку на дрони; 10% - на потреби бригад", - повідомила Підласа.

Серед джерел покриття збільшених видатків вона назвала збільшення залучення коштів від ОВДП (184,9 млрд грн), перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (147,5 млрд грн), зменшення витрат на погашення ОВДП (65,1 млрд грн) та зменшення видатків на обслуговування за рахунок курсу валют і реструктуризацій (11,2 млрд грн).

Збільшення видатків бюджету на оборону

Раніше уряд прийняв законопроєкт щодо змін до державного бюджету на 2025 рік. Планувалося збільшити видатки на безпеку і оборону на 449 млрд гривень. Джерелами покриття цих видатків тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень.

Минулого року Рада також ухвалювалила рішення про збільшення бюджетних видатків на безпеку і оборону – тоді сума додаткових витрат склала 500 млрд грн. Видатки 2024 року тоді склали рекордні для України 3,73 трлн грн.

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