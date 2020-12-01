Arcadia Group перейшла в зовнішнє управління аудиторської компанії Deloitte, яка буде шукати потенційних покупців на бренди ретейлера.

Британський ретейлер Arcadia Group, що володіє брендами одягу Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans і Outfit, почав процедуру банкрутства.

Про це повідомляє News.sky.com.

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Arcadia Group перейшла в зовнішнє управління аудиторської компанії Deloitte, яка буде шукати потенційних покупців на бренди ретейлера.

Магазини Arcadia - 444 у Великобританії та 22 в інших країнах — продовжать роботу. У Deloitte пообіцяли, що сайти брендів будуть працювати, а партнери отримають замовлені товари.

Компанія не збирається звільняти співробітників (зараз 9 тисяч працівників з 13 тисяч перебувають у відпустці).

ЗМІ називають Arcadia Group найбільшою корпоративною жертвою пандемії коронавірусу у Великобританії. Голова компанії Ієн Грабінер також пов'язав крах з пандемією, заявивши, що компанія зіткнулася з «занадто суворими» перешкодами.

Британський міністр з особливих доручень, канцлер герцогства Ланкастерського Майкл Гоув назвав історію Arcadia «трагічною», але зазначив, що керівництво компанії припускало помилки.

Міністр у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії Алок Шарма разом з тим наголосив, що британський уряд підтримає постраждалих.

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Автор: УНІАН