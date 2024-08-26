Зазначається, що Toncoin впав більш ніж на 20%.

Цифрова валюта, пов'язана з Telegram Messenger LLP, втратила близько 2,7 мільярда доларів ринкової вартості. Ця ситуація відображає невизначеність, викликану затриманням співзасновника компанії Павла Дурова у Франції.

Видання Bloomberg пише, що Toncoin впав на понад 20% після того, як Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа за підозрою в невжитті заходів щодо запобігання злочинному використанню Telegram.

Зазначається, що 10-та за величиною криптоакція зменшила оберти і станом на 7:25 ранку 26 серпня в Лондоні торгувалася за ціною 5,67 долара.

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Блокчейн Open Network - або TON - має доступ до 900 мільйонів щомісячних користувачів Telegram через партнерство і прагне до створення таких сервісів, як платежі в додатках та ігри. Зростання TON підстьобнуло спекуляції про те, що у Telegram є шанс стати "супердодатком".

Поки "занадто рано говорити" про те, який вплив матиме затримання Дурова на Telegram у довгостроковій перспективі, вважає Річард Гелвін, співзасновник хедж-фонду DACM, який придбав токени TON на початку 2023 року. Реакція ринку у вихідні "врахувала цю невизначеність у ціні TON" на даний момент, додав він.

За словами Гелвіна, головна привабливість відносин TON і Telegram "полягає в можливості познайомити велику базу користувачів Telegram із криптовалютними функціями", і "все, що послаблює конкурентні позиції Telegram, негативно для TON".

Вартість активів на блокчейні TON досягла піку в 1,1 мільярда доларів минулого місяця, але тепер ця цифра знизилася до 667 мільйонів доларів, показують дані компанії DefiLllama. За останній рік ціна Toncoin зросла більш ніж утричі, а поточна ринкова вартість токена становить близько 14,4 мільярда доларів, за даними CoinGecko.

Арешт Дурова - останні новини

24 серпня французькі спецслужби затримали засновника і генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова. Ордер був виписаний через те, що Дуров не співпрацював з правоохоронцями Франції, що нібито робить його співучасником незаконного обігу наркотиків та інших злочинів.

Віце-спікер Держдуми РФ Владислав Даванков повідомив, що направив звернення до глави МЗС РФ Сергія Лаврова з проханням домогтися звільнення Дурова. Власник соцмережі X Ілон Маск також відреагував на арешт засновника Telegram, розмістивши іронічний коментар на своїй сторінці.

25 серпня стало відомо, що курс Toncoin обвалився майже на 19% після новин про затримання Дурова.

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