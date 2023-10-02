Раніше український перевізник отримав ліцензію на польоти до ще однієї з країн Північної Америки.

Український лоукостер SkyUp Airlines отримав ліцензію на польоти до Канади. Як повідомляє прес-служба компанії, сертифікат FAOC дозволяє надавати ACMI-послуги та виконувати чартерні рейси з інших країн до Канади.

"Ми надзвичайно вдячні за довіру і цінуємо підтримку, яку надала нам Transport Canada під час процесу затвердження. Раді мати можливість працювати на цьому важливому для нас ринку і запропонувати канадським авіакомпаніям і партнерам свій досвід і потужності для задоволення зростаючого попиту на подорожі", – заявив генеральний директор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

Зазначається, що SkyUp отримала дозволи на виконання польотів за міжнародними маршрутами до Канади для дев'ятьох своїх літаків: Boeing 737-800: UR-SQQ, UR-SQG, UR-SQP, UR-SQC, UR-SQF, UR-SQB, UR-SQO, а також двох бортів Boeing 737-700: UR-SQE і UR-SQD.

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Крім того, в рамках сертифікації перевізник отримав charter permit – дозвіл на виконання нерегулярних рейсів, а також CBSA carrier code – код перевізника від Агентства прикордонних служб Канади.

Діяльність SkyUp під час війни в Україні

Влітку 2023 року SkyUp анонсувала що відкриває бази на єгипетських курортах для перевезення туристів під час наступаючого зимового сезону польотів, який почнеться в кінці жовтня 2023 року і триватиме до кінця березня 2024 року.

25 вересня український лоукостер отримав ліцензію на польоти до США. Відповідний дозвіл наданий чотирьом літакам Boeing 737-800: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF та UR-SQP. За словами генерального директора авіаліній Дмитра Сєроухова, це був черговий етап для розвитку українського бренду у світі.

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