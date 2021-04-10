Boeing рекомендував 16 авіакомпаніям, які експлуатують лайнери 737 MAX, звернути увагу на можливу проблему в конкретних партіях літаків.

Компанія Boeing виявила проблеми з електроживленням у деяких партіях літаків 737 MAX.

Виробник рекомендував авіакомпаніям звернути увагу на цю проблему, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

У Boeing стверджують, що тісно співпрацюють з Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA) щодо цієї проблеми. Компанія передала авіаперевізникам реєстраційні номери конкретних літаків 737 MAX, у яких можуть виникнути проблеми з електроживленням.

Виробник зазначив, що рекомендував 16 авіакомпаніям, які експлуатують Boeing 737 MAX, звернути увагу на можливу проблему з електросистемою в конкретних партіях літаків.

Повідомлення Boeing призвело до зняття з рейсів літаків 737 MAX. Зокрема, компанія Southwest Airlines виключила зі свого розкладу 30 авіалайнерів цієї моделі, що становить майже половину її парку.

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Авіакатастрофи за участю літаків Boeing 737 MAX

29 жовтня 2018 року пасажирський Boeing 737 Max авіакомпанії Lion Air впав у море через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти, загинули всі 189 осіб, що знаходилися на борту. Це була перша катастрофа новітньої моделі одного з найпопулярніших у світі літаків.

Через п'ять місяців при схожих обставинах розбився ще один Boeing 737 Max - в Ефіопії. На борту літака знаходилися 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, ніхто не вижив. Це були громадяни 35 країн світу, в тому числі близько 20 співробітників ООН.

Після трагедії в Ефіопії регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.

Звіт про аварію в Індонезії був оприлюднений 25 жовтня 2019 року, він зайняв 353 сторінки. У ньому наголошується, що до авіакатастрофи призвела низка неполадок, порушень і помилок - з боку як компанії-виробника, так і перевізника і його пілотів.

Індонезійські слідчі дійшли висновку, що причиною падіння літака стали механічні та конструктивні проблеми в системі поліпшення характеристик маневрування (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) - вона у фоновому режимі коригувала дії пілота.

MCAS була встановлена на Boeing 737 MAX через те, що відносно старий за конструкцією літак оснастили новими двигунами великої потужності. Багато пілотів взагалі не підозрювали про існування MCAS, здатної при несправності датчика кута атаки примусово відправити літак в пікірування.

Корпорація Boeing внесла зміни в програмне забезпечення, розташування кабелів в корпусі літака і керівництво для льотного складу.

18 листопада 2020 року Федеральне управління цивільної авіації США дозволило повернути в стрій літаки Boeing 737 MAX.

Європейське агентство авіаційної безпеки в жовтні заявило, що внесені в конструкцію і програмне забезпечення зміни зробили їх досить безпечними для відновлення експлуатації в Європі, але конкретна дата поки не названа.

У січні 2021 року Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) зняло 22-місячну заборону на польоти для Boeing 737 MAX в європейські аеропорти.

Boeing 737 MAX: що відомо

Середньомагістральний літак Boeing 737 MAX місткістю 200 пасажирів і з дальністю польоту 6,5 тис. кілометрів експлуатується з травня 2017 року, володіє високими економічними характеристиками і є найбільш продаваною моделлю в історії корпорації. До авіакатастроф і пандемії Covid-19 число замовлень на нього перевищувало чотири тисячі.

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Автор: Олександр Топчій