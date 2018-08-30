Ілон Маск показав, як влаштований завод Tesla (відео, фото)

Подорож на підприємство нагадує візит в майбутнє: тут правлять бал роботи, штучний інтелект і автоматизовані складальні конвеєри.

Глава Tesla Ілон Маск особисто провів журналістів заводом, де збирають легендарні автомобілі.

Подорож на підприємство нагадує візит в майбутнє: тут правлять бал роботи, штучний інтелект і автоматизовані складальні конвеєри.

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Але вже шліфування роботам не довіряють. Кожен автомобіль Tesla обробляється вручну, після чого слідує до малярського цеху. Фарбування, сушка, установка стекол і внутрішня обробка — електромобіль практично готовий, пише trendymen.

Нещодавно виготовлені транспортні засоби Tesla показали припаркованими у великій кількості поруч з аеропортом у Бербанку, Каліфорнія Також з'явилися фото транспортування авто в Лос-Анджелесі.