Загоряння сталося в новій будівлі, всередині штампувального верстата.

В американському місті Фрімонт (штат Каліфорнія) сталося загоряння на території заводу виробника електромобілів Tesla.

Про це повідомляє Kron4.

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Зараз пожежу взято під контроль. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Як повідомляє CBS SF, загоряння сталося в споруджуваній будівлі, всередині штампувального верстата. Причиною загоряння став контакт рідкого алюмінію з гідравлічною рідиною.

До прибуття пожежників співробітники заводу намагалися самостійно ліквідувати загоряння за допомогою піску.

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Автор: Олена Коваленко