В американському місті Фрімонт (штат Каліфорнія) сталося загоряння на території заводу виробника електромобілів Tesla.
Про це повідомляє Kron4.
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Зараз пожежу взято під контроль. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Як повідомляє CBS SF, загоряння сталося в споруджуваній будівлі, всередині штампувального верстата. Причиною загоряння став контакт рідкого алюмінію з гідравлічною рідиною.
До прибуття пожежників співробітники заводу намагалися самостійно ліквідувати загоряння за допомогою піску.
Tesla і позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Станом на 7 січня 2021 року Ілон Маск обійшов засновника Amazon Джеффа Безоса і став найбагатшою людиною у світі.
- Станом на 10 січня 2021 року стан найбагатшої людини у світі, засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска вперше перевищило 200 мільярдів доларів.
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