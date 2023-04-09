Будівництво заводу планується розпочати у третьому кварталі 2023 року.

На тлі зростаючої напруги у відносинах між Вашингтоном та Пекіном, автовиробник Tesla заявив про збільшення інвестицій в Китай.

Як повідомляє Bloomberg, Tesla побудує новий завод з виробництва акумуляторів у Шанхаї.

Будівництво заводу планується розпочати у третьому кварталі 2023 року. Планується, що завод почне працювати вже в другому кварталі 2024 року.

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Як йдеться в матеріалі, планується, що Tesla буде виробляти свої великогабаритні накопичувачі енергії Megapack йже на новому заводі.

Планується, що новий завод спочатку вироблятиме 10 000 мегапакетів щорічно, що дорівнює приблизно 40 ГВт-год зберігання енергії, а продукція буде продаватися по всьому світу.

Megapack

Масивна батарея, призначена для стабілізації енергетичних мереж. Кожна одиниця може забезпечити електроенергією в середньому 3600 будинків протягом однієї години.

Tesla та інвестиції

У липні 2020 року Tesla була визнана найдорожчою автомобільною компанією світу. Ринкова капіталізація Tesla досягла 209,47 мільярда доларів.

Через коливання курсу біткоїна компанія Ілона Маска у 2021 році зазнала мільйонних збитків. За підсумками 2021 року збитки Tesla від падіння вартості належних їй біткоінів склали $101 млн.

Виробник електрокарів інвестував у біткоїн $ 1,5 млрд у лютому 2021 року. Tesla заявила, що на 31 Грудня ринкова вартість її активів у криптовалюті склала $ 1,99 млрд

У лютому 2022 року через біткоіни Tesla втратила понад $100 мільйонів.

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